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    • «Бетис» и «Севилья» сыграли вничью в матче с тремя удалениями
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    «Бетис» и «Севилья» сыграли вничью в матче с тремя удалениями

    «Бетис» — «Севилья»: счет 1:1, обзор голов

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    Завершились все матчи игрового дня 13-го тура Ла Лиги. В Севилье состоялось дерби «Бетиса» и «Севильи».

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    Матч закончился со счетом 1:1. В составе хозяев забил Неманья Гудель. У гостей отметился Хесус Навас.

    В поединке было показано три красных карточки. У «Бетиса» ее получили Набиль Фекир и Борха Иглесиас, у «Севильи» — Гонсало Монтиэль.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Севилья 1:1
    Голы: 1:0 Хесус Навас (автогол) (43'), 1:1 Неманья Гудель (81') Бетис: Клаудио Браво, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Алекс Морено, Родригес Гидо, Вилльям Карвалью (Андрес Гуардадо, 58'), Серхио Каналес (Виллиан Жозе, 90'), Набиль Фекир, Айтор Руйбаль (Луис Энрике, 58'), Борха Иглесиас Севилья: Эрик Ламела, Рафаэль Мир Висенте (Хесус Навас, 43'), Алехандро Гомес, Иван Ракитич, Оливер Торрес (Юссеф Эн-Несири, 50'), Жоан Жордан (Каспер Дольберг, 78'), Маркос Акунья (Алекс Теллес, 46'), Карим Рекик, Неманья Гудель, Гонсало Монтьель, Яссин Буну Предупреждения: Маркос Акунья (38'), Вилльям Карвалью (45 + 3'), Эрик Ламела (66'), Алехандро Гомес (71'), Неманья Гудель (75'), Луис Энрике (83'), Алекс Теллес (83'), Jorge Sampaoli (87'), Алекс Морено (88') Удаления: Гонсало Монтьель (38'), Набиль Фекир (45 + 3'), Борха Иглесиас (49')

    «Бетис» занимает 4-е место с 24 очками на счету, «Севилья» идет 17-й с 11 баллами.

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