«Атлетико» — «Эспаньол»: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
На 28-й минуте каталонцы остались в меньшинстве — уругвайский защитник Леандро Кабрера на фланге руками остановил рывок Мораты и получил красную карточку за «фол последней надежды».
На 62-й минуте гости открыли счет. После навеса справа Хоселу сделал скидку к правой штанге, где Серхи Дардер ногой переправил мяч в сетку.
На 78-й минуте мадридцы отыгрались. Жоао Фелиш слева получил пас на ход, вошёл в штрафную площадь и низом сильно пробил в ближний угол.
Футбол. Испания. Примера
Атлетико — Эспаньол 1:1
Голы: 0:1 Серхи Дардер (62'), 1:1 Жоау Фелиш (78') Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина, Стефан Савич, Jose Maria Gimenez, Рейнилду Мандава, Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль (Анхель Корреа, 46'), Жоффрей Кондогбиа (Аксель Витсель, 66'), Янник Карраско (Жоау Фелиш, 66'), Альваро Мората (Матеус Кунья, 73'), Антуан Гризманн (Тома Лемар, 73') Эспаньол: Хоселу, Мартин Брайтвайт (Хавьер Пуадо, 56'), Серхи Дардер, Алейш Видаль (Поль Лосано, 88'), Кейди Баре (Серджи Гомес, 35'), Винисиус Соуза Коста, Бриан Оливан (Вассим Кеддари, 56'), Леандро Кабрера, Фернандо Калеро, Оскар Хиль (Омар Эль-Хилали, 88'), Бенжамен Леком Предупреждения: Бриан Оливан (34'), Мартин Брайтвайт (53'), Жоффрей Кондогбиа (59'), Бенжамен Леком (74'), Jose Maria Gimenez (83'), Алейш Видаль (85'), Жоау Фелиш (87'), Омар Эль-Хилали (90 + 5') Удаление: Леандро Кабрера (28')
«Атлетико» набрал 24 очка и пока остается на третьем месте в таблице Ла лиги. «Эспаньол» располагается на 16-й строчке (12 очков).