РПЛ. «Спартак» сыграет с «Сочи», «Зенит» примет «Ахмат», «Ростов» против «Динамо»

Матчи пройдут 4, 5 и 6 ноября.

«Химки» — «Оренбург» 2:0

Подмосковные «Химки» одержали домашнюю победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го чемпионата России по футболу.

На 50-й минуте Зуев получил мяч на правом фланге, обработал его там и навесил к дальней штанге ворот гостей. Руденко там выполнил неточную скидку, но мяч удачно отскочил от защитника обратно к нему, и Александр мощно пробил с правой под перекладину.

На 66-й минуте, после неудачного выноса мяча «Оренбургом» из своей штрафной, снаряд достался Долгову. Александр покатил его вдоль линии штрафной на Бутту Магомедова, который быстро обработал его и роскошным кручёным ударом попал практически в девятку.

Футбол. Россия. Премьер-лига Химки — Оренбург 2:0 Голы: 1:0 Александр Руденко (50'), 2:0 Magomedov B. (66') Химки: Ираклий Чежия, Александр Долгов (Гбане Мори, 79'), Guliev A., Брайан Идову, Kazantsev D., Илья Лантратов, Александр Ломовицкий (Резиуан Мирзов, 62'), Magomedov B. (Glavcic N., 90'), Александр Руденко (Илья Садыгов, 78'), Volkov Z., Александр Зуев (Кирилл Боженов, 79') Оренбург: Александр Эктов (Батраз Гурциев, 87'), Florentin G., Ренато Гойкович, Кирилл Капленко (Иван Башич, 78'), Алексей Кеняйкин, Брайан Мансилья (Степан Оганесян, 70'), Кирилл Печенин, Михаил Сиваков, Владимир Сычевой, Лукас Вера, Дмитрий Воробьёв (Юрий Ковалёв, 79') Предупреждения: Magomedov B. (89'), Florentin G. (89'), Guliev A. (90+1')

Команда прервала серию из 15 матчей без побед — на счету химчан 12 поражений и 3 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Кубке России).

Отметим, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев из-за дисквалификации пропускал встречу с «Оренбургом».

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Подмосковная команда набрала 12 очков, но остается на предпоследнем, 15-м месте.

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Сочи» 13 ноября. «Оренубрг» в этот же день дома сыграет с «Краснодаром».

«Сочи» — «Спартак»

5 ноября, 14:00 мск

«Зенит» — «Ахмат»

5 ноября, 16:30

«Факел» — «Краснодар»

5 ноября, 16:30

ЦСКА — «Нижний Новгород»

5 ноября, 19:00 мск

«Урал» — «Локомотив»

6 ноября, 14:00 мск

«Торпедо» — «Крылья Советов»

6 ноября, 16:30 мск

«Ростов» — «Динамо»

6 ноября, 19:00 мск