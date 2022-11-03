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    Сампаоли: Матч с «Ман Сити» был встречей равных соперников

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    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли остался доволен матчем 6-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:3).

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    «Это был матч равных соперников, не считая того факта, что во втором тайме мы допустили невынужденные ошибки, которые дали им преимущество.

    Мы продолжили играть в наш футбол, но "Сити", благодаря заменам, очень прибавил. Эта игра превзошла мои ожидания.

    Положительным моментом стало то, что мы действовали [как единое целое] и у нас было очень хорошее понимание игры.

    Отрицательным моментом было то, что в таком матче нельзя допускать ошибок, которые мы допустили сегодня», — приводит слова тренера Sevilla FC TV.

    Матч не имел турнирного значения — «Манчестер Сити» досрочно стал первым в группе G, а «Севилья» не могла опуститься ниже третьего места и теперь переходит в Лигу Европы.

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