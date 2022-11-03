«Милан» — «Зальцбург»: счет 4:0, обзор голов

крупно выиграл ув матче 6-го тура Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 4:0.

Героем встречи стал Оливье Жиру. Француз открыл счет в первом тайме. Во втором он ассистировал Раде Круничу, а позже сделал дубль, набрав тем самым 2+1 по системе гол+пас.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Милан — Зальцбург 4:0 Голы: 1:0 Оливье Жиру (14'), 2:0 Раде Крунич (46'), 3:0 Оливье Жиру (57'), 4:0 Жуниор Мессьяс (90 + 1') Милан: Чиприан Тэтэрушану, Пьер Калюлю (Маттео Габбиа, 86'), Фикайо Томори, Симон Кьер, Тео Эрнандес (Фоде Балло-Туре, 78'), Сандро Тонали, Исмаэль Беннасер (Томмазо Побега, 70'), Анте Ребич, Раде Крунич (Шарль Де Кетеларе, 78'), Рафаэл Леау (Жуниор Мессьяс, 69'), Оливье Жиру Зальцбург: Чуквубуйке Адаму (Беньямин Шешко, 62'), Ноа Окафор (Секу Койта, 77'), Лука Сучич, Мауритс Кергор, Люка Гурна-Дуат (Дийон Камери, 64'), Николас Зайвальд, Максимилиан Вебер (Андреас Ульмер, 77'), Страхиня Павлович, Умар Соле (Бернардо, 46'), Амар Дедич, Филипп Кён Предупреждения: Ноа Окафор (43'), Люка Гурна-Дуат (61')

Точку в поединке поставил Жуниор Мессиас, который отметился в компенсированное время.

«Милан» отстоял второе место в с 10 баллами выйдет из группы E в плей-офф Лиги чемпионов.

«Зальцбург» остался третьим в таблице с 6 очками. Он сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.