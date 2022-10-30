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    «Реал» упустил домашнюю победу над «Жироной»

    «Реал» — «Жирона»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Жироной» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

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    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Жирона 1:1
    Голы: 1:0 Винисиус Жуниор (70'), 1:1 Кристиан Стуани (пенальти) (80') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Эдуардо Камавинжа, Тони Кроос, Федерико Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор Жирона: Валентин Кастеллано, Валери Фернандес, Алейш Гарсия, Янхель Эррера, Ян Коуту, Ориоль Ромеу Видаль, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес, Сантьяго Буэно, Martinez Arnau, Пауло Гассанига Предупреждения: Давид Лопес (51'), Тони Кроос (55'), Пауло Гассанига (59'), Лука Модрич (76')
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