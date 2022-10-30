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    «Кельн» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Кельн
    В матче 12-го тура чемпионата Германии «Кельн» на своем поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» — 1:1.

    «Кельн»
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    «Кельн»

    На гол Флориана Кайна гости ответили точным ударом Якоба Ларсена.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Кёльн — Хоффенхайм 1:1
    Голы: 1:0 Флориан Кайнц (13'), 1:1 Якоб Бруун Ларсен (36') Кёльн: Марвин Швебе, Бенно Шмиц, Никола Солдо, Тимо Хюберс, Кристиан Педерсен, Денис Хусейнбашич, Ондрей Дуда, Эрик Мартель, Флориан Кайнц, Линтон Майна, Штеффен Тиггес Хоффенхайм: Кристоф Баумгартнер, Якоб Бруун Ларсен, Анхелиньо, Деннис Гайгер, Себастьян Руди, Гриша Прёмель, Роберт Сков, Стэнли Нсоки, Кевин Фогт, Озан Кабак, Оливер Бауман Предупреждения: Озан Кабак (7'), Ондрей Дуда (51'), Озан Кабак (87')

    «Кельн» набрал 17 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффейнхайм» набрал 18 очков и занимает 7-е место.

    В следующем туре «Хоффенхайм» 5 ноября примет «РБ Лейпциг», а «Кельн» на следующий день в гостях сыграет с «Фрайбургом».

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