«Вильярреал» уступил «Атлетику» в Бильбао

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единственный гол на 59-й минуте забил ганский нападающий Иньяки Уильямс.
Футбол. Испания. Примера
Атлетик — Вильярреал 1:0
Гол: 1:0 Иньяки Уильямс (59') Атлетик: Унай Симон, Оскар де Маркос Арана, Йерай Альварес, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче, Ойан Сансет, Микель Весга, Нико Уильямс, Рауль Гарсия, Алехандро Беренгер, Иньяки Уильямс Вильярреал: Хосе Моралес Луис, Арно Данжума, Самуэль Чуквезе, Франсис Коклен, Даниэль Парехо, Джовани Ло Чельсо, Альберто Морено, Пау Торрес, Айсса Манди, Кико Фемения, Херонимо Рульи Предупреждения: Рауль Гарсия (45'), Альберто Морено (50'), Микель Весга (89')
В турнирной таблице чемпионата Испании «Атлетик» занимает 5-е место, набрав 21 очко в 12 матчах. «Вильярреал» идет на 8-й строчке: 18 очков после 12 игр.