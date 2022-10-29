«Фулхэм» — «Эвертон»: счет матча 0:0, обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с

Встреча на арене «Крэйвен Коттедж» в Лондоне завершилась без забитых мячей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Эвертон 0:0 Фулхэм: Бернд Лено, Бобби Рид, Исса Диоп, Тим Рим, Энтони Робинсон, Харрисон Рид, Жоау Палинья, Нескенс Кебано, Андреас Перейра, Виллиан, Александр Митрович Эвертон: Доминик Калверт-Льюин, Демарай Грей, Алекс Айуоби, Энтони Гордон, Amadou Mvom Onana, Идрисса Гейе, Виталий Миколенко, Джеймс Тарковски, Конор Коди, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждения: Александр Митрович (24'), Бобби Рид (58'), Amadou Mvom Onana (64')

По итогам встречи лондонский клуб набрал 19 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Ливерпульцы с 14 очками — на 12-й строчке.