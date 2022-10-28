«Оренбург» — «Факел»: счет 4:1, обзор голов

Стартовал 15-й тур чемпионата России, программу которого отрывали. Победа досталась «горожанам».

Игра завершилась со счетом 4:1. Дубль в составе победителей сделал Джимми Марин. По голу забили Габриэл Флорентин и Брайан Мансилья.

Воронежцы смогли размочить результат в концовке поединка. Гол на счету Максима Максимова.



Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Факел 4:1 Голы: 1:0 Химми Марин (42'), 2:0 Химми Марин (44'), 3:0 Florentin G. (57'), 4:1 Максим Максимов (87') Оренбург: Тимур Аюпов (Кирилл Капленко, 73'), Florentin G. (Степан Оганесян, 85'), Ренато Гойкович, Алексей Кеняйкин, Андрей Малых, Брайан Мансилья (Батраз Гурциев, 85'), Химми Марин (Иван Башич, 73'), Кирилл Печенин, Михаил Сиваков, Владимир Сычевой (Дмитрий Воробьёв, 73'), Лукас Вера Факел: Ильнур Альшин (Руслан Магаль, 33'), Сергей Божин, Даниил Черняков (Ershov N., 74'), Георгий Гонгадзе (Матвей Ивахнов, 74'), Ираклий Квеквескири, Максим Максимов, Андрей Мендель (Алихан Шаваев, 59'), Евгений Морозов, Евгений Шляков (Василий Черов, 59'), Кирилл Суслов, Илья Свинов Предупреждения: Владимир Сычевой (37'), Тимур Аюпов (39'), Евгений Шляков (42'), Максим Максимов (46'), Даниил Черняков (60'), Сергей Божин (71'), Брайан Мансилья (75'), Андрей Малых (88')

«Оренбург» набрал 22 очка и поднялся на 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» остался с 12 баллами и занимает 13-ю позицию.