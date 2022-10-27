Робертсон: Здорово, что «Ливерпулю» удалось выйти из группы за тур до конца

Защитникподелился впечатлениями после разгрома(3:0) и выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Не думаю, что мы сбавили темп в начале игры, важно, что мы не пропустили.

Потом нам удалось забить первый гол, после чего мы успокоились и начали играть в свой футбол. Здорово, что нам удалось выйти из группы за тур до конца.

Дарвин [Нуньес] был очень зол, что упустил шанс в первом тайме. Не уверен, что он понял хоть слово, что я ему сказал, но я пообещал ему, что он забьет во втором тайме после моего кросса прямо ему на голову.

Пара молодых ребят смогли выйти на поле ближе к концу матча. Мы начали контролировать игру, не пропустили, что просто отлично, учитывая, где играли. Мы очень рады, что смогли выйти из группы.

Всегда тяжело выходить на последнюю игру, нуждаясь в победе или хотя бы очке. Здорово, что нам удалось квалифицироваться, имея игру в запасе. Это значит, что в матче на следующей неделе на нас не будет ничего давить.

Когда я был ребенком, для меня было бы счастьем сыграть хотя бы в одном матче. Это была мечта. Сыграть 50 матчей за эту команду в ЛЧ — это настоящая радость, надеюсь. что впереди их будет еще много.

Здесь никогда не бывает легко. Все знали, что ничьей им недостаточно и они с самого начала будут играть интенсивно.

Нам не удалось быстро освоиться с мячом, в тот момент мы думали о том, как остаться в игре. Порой с хорошими командами такое случается», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.