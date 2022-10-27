«Ференцварош» спасся в матче с «Монако» и пробился в плей-офф ЛЕ

Венгерский «Ференцварош» на своем поле сыграл вничью с «Монако» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Счет в матче на 31-й минуте открыли монегаски. Головин накоротке покатил мяч направо, на Дисаси, который убежал от Закариассена и прострелил от лицевой линии во вратарскую, где Бен-Йеддер красивым ударом пяткой отправил мяч в дальний угол.

На 82-й минуте хозяева отыгрались. Нгуен вырезал пас в штрафную «Монако» на Кристоффера Закариассена, который в касание пробил с левой ноги мимо голкипера под самую ближнюю штангу.

В другом матче группы Н сербская «Црвена Звезда» одержала домашнюю победу над турецким «Трабзонспором» — 2:1.