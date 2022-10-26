«Атлетико» — «Байер»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Гризманн потерял мяч на своей половине поля. Последовала быстрая передача на Муссу Диаби, которому удается идеальный удар в «девятку».
На 22-й минуте счет сравнялся. Корреа отдал пас на Гризманна, тот пяткой скинул сферу на Янника Карраско, и удар последнего последовал прямо в ближний левый угол.
На 29-й минуте «Байер» вновь повел. Потерял Корреа мяч, а Амири его подхватил и отдал на партнера. Тот выкатил сферу на Каллума Хадсона-Одои, и последний просто расстрелял вратаря «Атлетико».
А на 50-й минуте Карраско сумел на левом краю штрафной удержать мяч, после чего выкатил сферу в центр, откуда Родриго Де Пауль нанес выстрел в дальний угол.
«Атлетико» с 5 очками идет на 3-м месте в группе В, а «Байер» с 4 очками замыкает квартет. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ и будут бороться за путевку в Лигу Европы.