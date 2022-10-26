«Атлетико» — «Байер»: счет матча 2:2, обзор голов

Мадридскийна своем поле сыграл вничью с леверкузенским(2:2) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Гризманн потерял мяч на своей половине поля. Последовала быстрая передача на Муссу Диаби, которому удается идеальный удар в «девятку».

На 22-й минуте счет сравнялся. Корреа отдал пас на Гризманна, тот пяткой скинул сферу на Янника Карраско, и удар последнего последовал прямо в ближний левый угол.

На 29-й минуте «Байер» вновь повел. Потерял Корреа мяч, а Амири его подхватил и отдал на партнера. Тот выкатил сферу на Каллума Хадсона-Одои, и последний просто расстрелял вратаря «Атлетико».

А на 50-й минуте Карраско сумел на левом краю штрафной удержать мяч, после чего выкатил сферу в центр, откуда Родриго Де Пауль нанес выстрел в дальний угол.

Лига чемпионов. 5-й тур Атлетико (Испания) — Байер (Германия) 2:2 (1:2, 1:0) Голы: 0:1 — 9 Диаби, 1:1 — 22 Карраско, 1:2 — 29 Хадсон-Одои, 2:2 — 50 де ПаульАтлетико: Облак, Молина, Хименес (Жоау Феликс, 87), Эрмосо (Сауль, 46), Рейнилду, Карраско, Кондогбиа, Витцель, Корреа (де Пауль, 46), Гризманн, Мората (Матеус Кунья, 61)Байер: Градецки, Фримпонг, Тапсоба (Та, 61), Коссуну, Инкапиэ, Баккер, Андрих, Амири, Хадсон-Одои (Адли, 61), Диаби (Паулиньо, 77), Гложек (Фосу-Менса, 89)Предупреждения: Хаби Алонсо (41), Градецки (65), Баккер (66), Инкапиэ (78), Хименес (79), Кондогбиа (87), Симеоне (90)

«Атлетико» с 5 очками идет на 3-м месте в группе В, а «Байер» с 4 очками замыкает квартет. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ и будут бороться за путевку в Лигу Европы.