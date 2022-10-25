Аллегри: «Ювентус» еще и из Лиги чемпионов не вылетел, и в Лигу Европы не вышел

Главный тренернакануне матча свысказался о непростом положении туринцев в групповом этапе Лиги чемпионов.

Во 2-м туре «Бенфика» обыграла «Юве» со счетом 2:1. После 4-х туров у «Бенфики» 8 очков, у «Ювентуса» — 3.

«В данный момент мы и из Лиги чемпионов еще не вылетели, и в Лигу Европы не вышли.

У нас есть два матча, чтобы набрать очки, и даже в этом случае не все будет обязательно в наших руках.

Чтобы дверь была открытой, надо побеждать и желательно с разницей в два мяча, но мы понимаем, что это будет сложно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 25 октября в Лиссабоне и начнется в 22:00 (мск). С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.