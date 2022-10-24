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    Хави прокомментировал победу над «Атлетиком»

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    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе в матче 11-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (4:0).

    Хави
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    Хави

    «Мы ожидали, что это будет очень напряжённая игра с высоким ритмом. Мы понимали, что они окажут на нас сильное давление, и добавили ещё одного полузащитника, и смогли добиться преимущества.

    Дембеле был хорош, он был важен. Команда его хорошо поняла. Мы хотели добавить ещё одного игрока в полузащиту. Я думаю, что ключ был в том, что мы соответствовали их ритму.

    Уровень Ла Лиги упал? Я бы так не сказал. Есть разные обстоятельства. Я не думаю, что уровень упал. Я бы сказал, что он вырос. Вы видите "Реал", "Бетис", Атлетико», — цитирует Хави Marca.

    «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками в 11 матчах. В следующем туре каталонцы встретятся с «Валенсией» на выезде.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетик» идет на шестой строчке с 18 очками в 11 играх. В следующем туре команда из Бильбао примет на своем поле «Вильярреал».

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