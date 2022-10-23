ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уго Льорис«Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Онлайн
  • 18:32
    • «Спартак» отгрузил пять безответных мячей «Химкам»
  • 16:02
    • «Оренбург» и ЦСКА победителя не определили
  • 19:20
    • Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Бетисом»
  • 18:06
    • «Арсенал» упустил выездную победу над «Саутгемптоном»
  • 15:27
    • Ассист Миранчука помог «Торино» обыграть «Удинезе»
    Все новости спорта

    Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Бетисом»

    «Бетис» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Бетис
    Мадридский «Атлетико» одержал выездную победу над «Бетисом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетико»

    Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Антуан Гризманн закрутил мяч с углового к воротам хозяев, тот проскользнул между Саулем и Энрике, пролетел мимо Руя Силвы и влетел в дальний угол с небольшим касанием Молины.

    На 71-й минуте Кунья выполнил передачу на ход открывшемуся на грани офсайда Гризманну, который, войдя справа в штрафную с правой ноги пробил низом, попав Силве между ног — вратарь поздно «закрыл домик», и мяч рикошетом от его ноги закатился за линию ворот.

    На 84-й минуте севильцы отыграли один мяч. Набиль Фекир отличным ударом со штрафного отправил мяч в левый угол ворот.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Атлетико 1:2
    Голы: 0:1 Антуан Гризманн (54'), 0:2 Антуан Гризманн (71'), 1:2 Набиль Фекир (84') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали (Айтор Руйбаль, 76'), Херман Песселья, Луис Фелипе (Виктор Руис, 20'), Алекс Морено, Родригес Гидо, Андрес Гуардадо (Набиль Фекир, 75'), Luiz Henrique (Хоакин, 65'), Вилльям Карвалью, Родриго Эрнандес (Хуан Крус, 65'), Борха Иглесиас Атлетико: Альваро Мората (Матеус Кунья, 59'), Антуан Гризманн (Жоау Фелиш, 76'), Сауль Ньигес (Родриго Де Пауль, 86'), Жоффрей Кондогбиа, Аксель Витсель, Анхель Корреа (Янник Карраско, 76'), Рейнилду Мандава, Jose Maria Gimenez, Стефан Савич, Науэль Молина, Ян Облак Предупреждения: Науэль Молина (38'), Альваро Мората (57'), Родригес Гидо (58'), Жоффрей Кондогбиа (69'), Руи Силва (89')

    «Атлетико» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» остался на пятой позиции (20 очков).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Очередная победа «Наполи»?!
  • «Рома» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Продлит ли «Атлетико» свою серию?
  • «Бетис» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Барса» начинает и выигрывает
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.25
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рублев — Шварцман
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры