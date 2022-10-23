«Бетис» — «Атлетико»: счет матча 1:2, обзор голов

Мадридскийодержал выездную победу над(2:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Антуан Гризманн закрутил мяч с углового к воротам хозяев, тот проскользнул между Саулем и Энрике, пролетел мимо Руя Силвы и влетел в дальний угол с небольшим касанием Молины.

На 71-й минуте Кунья выполнил передачу на ход открывшемуся на грани офсайда Гризманну, который, войдя справа в штрафную с правой ноги пробил низом, попав Силве между ног — вратарь поздно «закрыл домик», и мяч рикошетом от его ноги закатился за линию ворот.

На 84-й минуте севильцы отыграли один мяч. Набиль Фекир отличным ударом со штрафного отправил мяч в левый угол ворот.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Атлетико 1:2 Голы: 0:1 Антуан Гризманн (54'), 0:2 Антуан Гризманн (71'), 1:2 Набиль Фекир (84') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали (Айтор Руйбаль, 76'), Херман Песселья, Луис Фелипе (Виктор Руис, 20'), Алекс Морено, Родригес Гидо, Андрес Гуардадо (Набиль Фекир, 75'), Luiz Henrique (Хоакин, 65'), Вилльям Карвалью, Родриго Эрнандес (Хуан Крус, 65'), Борха Иглесиас Атлетико: Альваро Мората (Матеус Кунья, 59'), Антуан Гризманн (Жоау Фелиш, 76'), Сауль Ньигес (Родриго Де Пауль, 86'), Жоффрей Кондогбиа, Аксель Витсель, Анхель Корреа (Янник Карраско, 76'), Рейнилду Мандава, Jose Maria Gimenez, Стефан Савич, Науэль Молина, Ян Облак Предупреждения: Науэль Молина (38'), Альваро Мората (57'), Родригес Гидо (58'), Жоффрей Кондогбиа (69'), Руи Силва (89')

«Атлетико» набрал 23 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице ла лиги. «Бетис» остался на пятой позиции (20 очков).