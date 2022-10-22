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    Гол Кавани не спас «Валенсию» от поражения в матче с «Мальоркой»

    «Валенсия»- «Мальорка»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата Испании «Валенсия» потерпела домашнее поражение от «Мальорки» — 1:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 52-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал уругвайский нападающий Эдинсон Кавани.

    На 66-й минуте одиннадцатиметровый был назначен уже в ворота левантийцев — счет с «точки» сравнял албанский форвард Ведат Муричи.

    На 83-й минуте корейский полузащитник Ли Кан Ин принес победу «Мальорке».

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Мальорка 1:2
    Голы: 1:0 Эдинсон Кавани (пенальти) (52'), 1:1 Ведат Мурики (пенальти) (66'), 1:2 Lee Kang-in (83') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Тьерри Корреа, Муктар Дьякаби (Cenk Ozkacar, 4'), Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Юнус Муса, Андре Алмейда (Marcos De Sousa, 74'), Николас Гонсалес (Уго Гильямон, 67'), Джастин Клюйверт (Уго Дуро, 74'), Эдинсон Кавани, Lino Мальорка: Lee Kang-in, Ведат Мурики, Inigo Ruiz De Galarreta, Родриго Батталья (Амат Ндиайе, 55'), Антонио Санчес (Иддрису Баба, 55'), Коста Хауме (Giovanni Alessandro Gonzalez Apud, 79'), Copete, Антонио Райльо, Мартин Вальент (Матия Настасич, 76'), Пабло Маффео, Предраг Райкович Предупреждения: Родриго Батталья (15'), Ведат Мурики (60'), Юнус Муса (70'), Inigo Ruiz De Galarreta (86'), Уго Гильямон (90 + 1'), Дани Родригес (90 + 2'), Антонио Раильо (90 + 2')

    «Валенсия» потерпела первое поражение за 6 последних туров и с 15 очками занимает 9-е место.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Мальорка» с 12 баллами на счету находится на 12-й строчке турнирной таблице Ла Лиги.

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