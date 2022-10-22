Карпин: В нормальном мире ВАР — это не зло. В нашем мире все можно испоганить

Тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи 14-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1) и критично отозвался о ВАР.

Ростовчане, играя второй тайм в большинстве, вели с минимальным счетом, но получили пенальти в свои ворота в компенсированное время.

«Первый тайм очень хорошо провели. Пенальти непонятный чуть сбил с толку, выбил из колеи. Второй тайм тоже хорошо, до последних 10 минут.

В целом игрой вне результата довольны. В интенсивности и агрессивности "Факел" превзошел [нас], в держании мяча и выходе из обороны — мы их.

К судейству претензии? Сломанная игра в целом. Я вообще не понял, что пенальти в наши ворота. Не понимаю пока, за что.

ВАР — это зло или нет? Думаю, нет. В нормальном мире это не зло. В нашем мире все можно испоганить.

Поначалу было все под контролем, спокойно играли и с мячом, и без мяча. Концовка, здесь согласен, вдевятером обороняться в своей штрафной смешно. Повлияло и воздействие трибун, и желание "Факела", и боязнь пропустить.

Газон объективно не самого лучшего качества, но есть и хуже. В том же Сочи, говорят, еще хуже. На "Динамо" мы играли — тоже не лучшего качества.

Здесь тоже, и что? Для двух команд поле одинаковое», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Напомним, матч обслуживает бригада во главе с Павлом Шадыхановым.