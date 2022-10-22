«Бавария» победила «Хоффенхайм», дортмундская «Боруссия» разгромила «Штутгарт»

Мюнхенскаяодержала гостевую победу на(2:0) в матче 11-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Киммих выполнил подачу с углового, Горецка выиграл воздух и скинул на левый угол вратарской, где оказался Мусиала, и вторым касанием пробил в правый верхний угол.

На 38-й минуте Эрик Шупо-Мотинг выполнил передачу на правый фланг на Гнабри, получил пас в ответ и пробил в касание с линии вратарской.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Бавария 0:2 Голы: 0:1 Джамал Мусиала (18'), 0:2 Эрик Максим Шупо-Мотинг (38') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Акпогума, Озан Кабак, Stanley Nsoki, Роберт Сков (Павел Кадержабек, 62'), Гриша Прёмель (Ангело Штиллер, 85'), Деннис Гайгер (Себастьян Руди, 85'), Кристоф Баумгартнер (Андрей Крамарич, 62'), Анхелиньо, Жоржиньо Рюттер, Мунас Даббур (Tom Bischof, 76') Бавария: Эрик Максим Шупо-Мотинг (Mathys Tel, 70'), Серж Гнабри (Нуссайр Мазрауи, 77'), Джамал Мусиала (Райан Гравенберх, 77'), Кингсли Коман (Садио Мане, 61'), Леон Горецка (Марсель Забитцер, 70'), Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Маттейс де Лигт, Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар, Свен Ульрайх Предупреждения: Кристоф Баумгартнер (33'), Деотшанкюль Юпамекано (51'), Йозуа Киммих (61'), Гриша Прёмель (68'), Озан Кабак (81')

«Бавария» занимает второе место в чемпионате Германии, набрав 22 очка в 11 матчах. «Хоффенхайм» идет 6-м: 17 очков после 11 игр.

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В параллельном матче дортмундская «Боруссия» одержала домашнюю победу над «Штутгартом» — 5:0.

Счет в матче был открыт на 2-й минуте. Подключился к атаке своей команды по флангу Зюле и в касание прострелил в центр штрафной, где был совсем одинДжуд Беллингем, который вколотил мяч в дальний нижний угол.

На 13-й минуте навесил Геррейро со штрафного на линию вратарской гостей, где оторвался от защитников Николас Зюле и в одно касание вколотил снаряд точно под перекладину.

На 45-й минуте зацепился за мяч в чужой штрафной Мукоко и сбросил поперек на Джованни Рейна, который выдержал паузу, после чего отличным обводящим ударом отправил сферу в дальний нижний угол.

На 53-й минуте Шлоттербек отобрал мяч на фланге и покатил поперек на Беллингема, который красивым обводящим ударом отправил снаряд точно в дальний верхний угол.

На 72-й минуте Азар подключился к атаке своей команды по флангу и прострелил на дальнюю штангу, где был совсем один Мукоко, который вколотил снаряд точно в сетку.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Штутгарт 5:0 Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (2'), 2:0 Никлас Зюле (13'), 3:0 Джованни Рейна (44'), 4:0 Джуд Беллингхэм (53'), 5:0 Юссуфа Мукоко (73') Боруссия Д: Грегор Кобель, Никлас Зюле, Матс Хуммельс (Феликс Пасслак, 67'), Нико Шлоттербек (Эмре Джан, 56'), Рафаэл Геррейру (Мариус Вольф, 80'), Джуд Беллингхэм, Салих Озкан, Карим Адейеми (Торган Азар, 67'), Юлиан Брандт, Джованни Рейна (Антони Модест, 67'), Юссуфа Мукоко Штутгарт: Tiago Tomas (Juan Jose Perea, 62'), Серу Гирасси (Лука Пфайффер, 73'), Борна Соса, Naouirou Ahamada (Атакан Каразор, 73'), Ватару Эндо, Энцо Мийо (Николас Нартей, 57'), Silas Katompa Mvumpa (Chris Fuhrich, 57'), Дан-Аксель Загаду, Вальдемар Антон, Константинос Мавропанос, Флориан Мюллер Предупреждение: Салих Озкан (45 + 1')

В других матчах игрового дня «Аугсбург» дома сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (3:3), «Байер» в Леверкузене поделил очки с «Вольфсбургом» (2:2), а «Вердер» на выезде уступил «Фрайбургу» — 0:2.