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    «Майнц» забил 5 голов «Кельну»

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    «Майнц» со счетом 5:0 разгромил «Кельн» на старте 11-го тура немецкой Бундеслиги.

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    Фрагмент матча

    К концу первого тайма хозяева вели со счетом 3:0. Голом с пенальти отметился Маркус Ингвартсен. Еще по голу забили Доминик Кор, Антон Штах, Аарон.

    До полного разгрома во второй половине дело довели Мартин и Карим Онисиво.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Майнц — Кёльн 5:0
    Голы: 1:0 Маркус Ингвартсен (пенальти) (11'), 2:0 Доминик Кор (35'), 3:0 Антон Стах (40'), 4:0 Аарон Мартин (73'), 5:0 Карим Онисиво (84') Майнц: Робин Центнер, Эдмилсон Фернандеш, Александер Хак (Штефан Белл, 63'), Антони Каси, Данни да Коста (Сильван Видмер, 69'), Антон Стах (Аймен Баркок, 77'), Доминик Кор (Анжело Фюльжини, 46'), Jae-sung Lee, Аарон Мартин, Карим Онисиво, Маркус Ингвартсен (Jonathan Michael Burkardt, 63') Кёльн: Штеффен Тиггес (Florian Dietz, 67'), Линтон Майна (Кингсли Шиндлер, 67'), Флориан Кайнц (Denis Huseinbasic, 80'), Эрик Мартель, Эйе Скири, Ондрей Дуда (Nikola Soldo, 39'), Йонас Хектор (Кристиан Педерсен, 80'), Timo Hubers, Лука Килиан, Бенно Шмиц, Марвин Швебе Предупреждения: Лука Килиан (10'), Лука Килиан (28'), Марк Ут (35'), Доминик Кор (35'), Nikola Soldo (50'), Эрик Мартель (72')

    В первом тайме две желтые карточки получил защитник гостей Лука-Яннис Килиан.

    У «Майнца» сейчас 3-е место в таблице и 18 очков. «Кельн» с 16 баллами занимает 9-ю строчку.

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