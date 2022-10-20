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    Президент «Урала»: Арбитр посадил на свистки две команды. Удаления какие-то!

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    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу команды над «Сочи» (2:3) в матче 4-го тура Кубка России.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Конечно, есть вопросы к судейству! Так нельзя! Мы толком-то в футбол не играли. Только на свистках. Так мы в футбол и не будем играть...

    Арбир посадил на свистки две команды. Удаления какие-то! Для чего? Да, была эмоциональная игра. Но зачем такое делать? Я недоволен судейством!», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

    На 90+8-й минуте матча произошла массовая потасовка между игроками «Сочи» и «Урала».

    Иван Миладинович («Сочи»), Никита Бурмистров («Сочи»), Сергей Терехов («Сочи»), Ибраим Сиссе («Урал») и Алексей Каштанов («Урал») получили по желтой карточке. Для последнего она стала второй и он был удален с поля.

    На 107-й минуте удаление схватил еще один игрок «Урала» Рамазан Гаджимурадов.

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