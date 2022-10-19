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    Гильерме: Пока «Локомотив» играет не в самый прекрасный футбол — нам нужен результат

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    Голкипер «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в рамках группового этапа Кубка России.

    Гильерме
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    Гильерме

    «Конечно, эмоции положительные. Я всегда говорю, что играть на ноль — это такое дополнительное счастье, но самое главное — это результат. В чемпионате у нас уже давно не было побед, и вот мы обыграли "Торпедо", сейчас выиграли в Кубке у "Химок". Особенно в той ситуации, в которой клуб и команда сейчас находятся, мы должны играть на результат. Я считаю, что пока для болельщиков мы играем не в такой прекрасный футбол, но результат прямо сейчас нам очень нужен.

    Может быть, это опыт, который у меня есть, помогает обороне. Может, подсказ тоже даёт больше уверенности ребятам. У нас очень молодая команда, думаю, что немного не хватило опытных игроков, которые могут помочь в плане выбора позиции игроков на поле. Так как сзади я все хорошо вижу, то могу больше помогать, подсказывать. Надеюсь, что так и продолжится (улыбается).

    Мы знаем, насколько важной будет ближайшая игра с "Динамо", потому что у нас сейчас две победы подряд, которые подняли нам и настроение, и уверенность. Считаю, что с динамовцами будет ключевая игра, чтобы перевернуть ситуацию, которая у нас сейчас происходит. Уверен, что мы отнесемся очень серьезно к этому матчу. У нас всего четыре дня до игры. Надеюсь, что здесь, дома, мы победим», — приводит слова Гильерме пресс-служба «железнодорожников».

    «Локомотив» сыграет с «Динамо» 22 октября в рамках 14-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 мск.

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