ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема Как Бензема выиграл «Золотой мяч». Невероятный путь главного француза в истории «Реала»
    Все новости спорта

    Блогер Савин: Кокорин больше не общается со мной. Сказали, что он опасается моей «токсичности»

    Футбол Александр Кокорин Арис Футбол России
    Известный блогер и владелец футбольного клуба «Красава» Евгений Савин рассказал о том, что нападающий «Ариса» Александр Кокорин перестал с ним общаться.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «С Федей Чаловым, Федей Смоловым мы переписываемся. Кокорину написал недавно, когда он перешел в "Арис", но он мне не ответил. Вообще не отвечает, хотя чувак в Лимасоле, я тоже здесь, нормально же общались — че за херня?

    Мне потом из "Ариса" сказали, что вроде бы как он опасается моей "токсичности", что Жека сейчас в России нежелательная персона. Если там какая-то фотка… Ну, бред, короче. Мы так и не выпили кофе с ним пока по-нормальному.

    Если честно, да, почувствовал, что от мебя отвернулись люди, с которыми раньше общался, потому что я до некоторых людей вообще не могу дописаться. До людей, с которыми мы общались семьями, например. Люди просто не отвечают.

    Кокорин — нормальные отношения, мы сейчас в одном городе, человек мне не отвечает. Это его право. Я к Сане как относился нормально, так и отношусь. Он делает свой выбор, я сделал свой. Никаких проблем нет», — сказал Савин в интервью блогеру Вите Кравченко.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Динамовцам победы не видать
  • «Динамо» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Локомотив» быстро переедет химкинцев
  • «Локомотив» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Матрасники» начинают и выигрывают
  • «Атлетико» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры