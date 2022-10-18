Блогер Савин: Кокорин больше не общается со мной. Сказали, что он опасается моей «токсичности»

Известный блогер и владелец футбольного клуба «Красава»рассказал о том, что нападающий «Ариса»перестал с ним общаться.

«С Федей Чаловым, Федей Смоловым мы переписываемся. Кокорину написал недавно, когда он перешел в "Арис", но он мне не ответил. Вообще не отвечает, хотя чувак в Лимасоле, я тоже здесь, нормально же общались — че за херня?

Мне потом из "Ариса" сказали, что вроде бы как он опасается моей "токсичности", что Жека сейчас в России нежелательная персона. Если там какая-то фотка… Ну, бред, короче. Мы так и не выпили кофе с ним пока по-нормальному.

Если честно, да, почувствовал, что от мебя отвернулись люди, с которыми раньше общался, потому что я до некоторых людей вообще не могу дописаться. До людей, с которыми мы общались семьями, например. Люди просто не отвечают.

Кокорин — нормальные отношения, мы сейчас в одном городе, человек мне не отвечает. Это его право. Я к Сане как относился нормально, так и отношусь. Он делает свой выбор, я сделал свой. Никаких проблем нет», — сказал Савин в интервью блогеру Вите Кравченко.