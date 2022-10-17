Уткин: Федотов, конечно, имел в виду оскорбление, говоря про Абаскаля в среднем роде

Известный блогероценил слова главного тренера ЦСКАв адрес наставника «Спартака»

«Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов, отвечая на слова о перепалке с Абаскалем в перерыве матча.

«О стычке (конфликте, контакте, перебранке — выбирайте) Федотова и Абаскаля. Сам по себе факт малозначительный, даже не потолкались. Но комментарий Федотова интересен: "Так, прыгало что-то рядом". Прыгало.

"Можно переехать в Москву из Сочи, но сложно выбить Сочи из человека", выразилась Зарема (уроженка Башкирии, к слову).

Но Владимир Федотов ведь не южанин, хи-хи. Он родился под Свердловском, ныне Екатеринбург, и в этом городе он жил и играл практически всю карьеру. Было это в девяностые.

И вот я совершенно точно могу вам сказать, что в Екатеринбурге, где эти годы были действительно лихими, высказаться о мужике в среднем роде было более чем серьезным оскорблением, попыткой унизить.

Думаю, что и сейчас тоже. Ну, только теперь даже там в ответ на это не стреляют сразу. И Владимир Федотов, конечно, именно оскорбление и имел в виду.

Это просто надо понимать», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.