ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахЗаколдованный «Энфилд». Холанд остался в тени Салаха
  • 15:35
    • Кокорин: Всем будет лучше, чтобы я не появлялся в сборной России
  • 14:37
    • Зарема Салихова жестко высказалась о грубых словах Федотова в адрес Абаскаля
  • 14:13
    • Федотов о перепалке с Абаскалем: Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил
  • 13:20
    • Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022
  • 13:11
    • Один из лидеров «Баварии» получил травму и пропустит как минимум три недели
    Все новости спорта

    Уткин: Федотов, конечно, имел в виду оскорбление, говоря про Абаскаля в среднем роде

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Известный блогер Василий Уткин оценил слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    «Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил», — сказал Федотов, отвечая на слова о перепалке с Абаскалем в перерыве матча.

    «О стычке (конфликте, контакте, перебранке — выбирайте) Федотова и Абаскаля. Сам по себе факт малозначительный, даже не потолкались. Но комментарий Федотова интересен: "Так, прыгало что-то рядом". Прыгало.

    "Можно переехать в Москву из Сочи, но сложно выбить Сочи из человека", выразилась Зарема (уроженка Башкирии, к слову).

    Но Владимир Федотов ведь не южанин, хи-хи. Он родился под Свердловском, ныне Екатеринбург, и в этом городе он жил и играл практически всю карьеру. Было это в девяностые.

  • Зарема Салихова жестко высказалась о грубых словах Федотова в адрес Абаскаля
  • Читайте по теме

    • И вот я совершенно точно могу вам сказать, что в Екатеринбурге, где эти годы были действительно лихими, высказаться о мужике в среднем роде было более чем серьезным оскорблением, попыткой унизить.

    Думаю, что и сейчас тоже. Ну, только теперь даже там в ответ на это не стреляют сразу. И Владимир Федотов, конечно, именно оскорбление и имел в виду.
    Это просто надо понимать», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» завершился вничью 2:2.

    «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13-ти туров, ЦСКА находится на третьей строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сампдория» не даст себя в обиду
  • «Сампдория» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • У «Динамо» больше шансов в столичном дерби?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Где Кокорин, там и голы?!
  • «Аполлон» — «Арис» Лимассол. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 17 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сампдория — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аполлон — Арис Лимассол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лечче — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры