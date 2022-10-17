Федотов о перепалке с Абаскалем: Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил

Главный тренер ЦСКАвысказался о словесной перепалке с наставником «Спартака»в перерыве матча 13-го тура РПЛ.

Ранее сообщалось, что Абаскаль бросился на Федотова после первого матча.

«Не бросился — это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил.

Он говорил: "Fair play"? А в чем он заключается? В том что судья у них не удалил двух игроков или даже трех?

Сейчас взглянул о чем речь. Во‑первых, до этого был жесткий эпизод — когда в Карраскаля двумя ногами. Очень агрессивный подкат. И он остался на газоне, а "Спартак" подхватил мяч и потом благополучно потерял. И сказал: "Мы его отдаем". Не понял, что это было.

"Спартак" проводил атаку — до нашей штрафной 60 метров. Потом Зобнин отпустил мяч далеко и потерял его. И типа поднял руки.

Есть судья. Что мешало самому Зобнину отправить мяч в аут? Не знаете? А чего вы ему не задавали этих вопросов?», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».