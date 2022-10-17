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    Федотов о перепалке с Абаскалем: Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о словесной перепалке с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем в перерыве матча 13-го тура РПЛ.

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    Ранее сообщалось, что Абаскаль бросился на Федотова после первого матча.

    «Не бросился — это вы преувеличиваете. Так, прыгало что‑то рядом. Не понял его, о чем он говорил.

    Он говорил: "Fair play"? А в чем он заключается? В том что судья у них не удалил двух игроков или даже трех?

    Сейчас взглянул о чем речь. Во‑первых, до этого был жесткий эпизод — когда в Карраскаля двумя ногами. Очень агрессивный подкат. И он остался на газоне, а "Спартак" подхватил мяч и потом благополучно потерял. И сказал: "Мы его отдаем". Не понял, что это было.

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    • "Спартак" проводил атаку — до нашей штрафной 60 метров. Потом Зобнин отпустил мяч далеко и потерял его. И типа поднял руки.

    Есть судья. Что мешало самому Зобнину отправить мяч в аут? Не знаете? А чего вы ему не задавали этих вопросов?», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

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