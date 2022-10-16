Ришарлисон рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре

Накануне «Тоттенхэм» в домашнем матче 11‑го тура АПЛ победил ливерпульский «Эвертон» со счетом 2:0.

По ходу матча травму получил форвард лондонцев Ришарлисон. Бразилец покинул поле с жалобами на боль в левой ноге в районе икроножной мышцы. После матча футболист появился в миксте на костылях.

«Посмотрим, в понедельник у меня осмотр, но даже ходить мне больно. Я должен быть позитивным и думать, что смогу поехать на чемпиона мира», — цитирует футболиста The Athletic.

Отмечается, что при разрыве мышц футболисту потребуется более месяца на восстановление.

Напомним, что до старта чемпионата мира осталось чуть больше месяца.