Составы команд на матч 13-го тура РПЛ «Пари НН» — «Зенит»

Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и «Зенита» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Пари НН»: Гойло, Набиуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Калинский, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

Встреча состоится сегодня, 16 октября, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало игры — в 16:30 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

Санкт-петербургский «Зенит» в 12 матчах набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 10-м месте.