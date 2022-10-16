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    Составы команд на матч 13-го тура РПЛ «Пари НН» — «Зенит»

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    Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и «Зенита» на матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

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    «Пари НН»: Гойло, Набиуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Масоэро, Калинский, Рыбчинский, Михайлов, Майга, Сулейманов.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

    Встреча состоится сегодня, 16 октября, в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Начало игры — в 16:30 мск. С прогнозом на этот поединок вы можете ознакомиться здесь.

    Санкт-петербургский «Зенит» в 12 матчах набрал 30 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (13) — на 10-м месте.

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