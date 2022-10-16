«Зенит» сыграет на выезде против «Пари НН» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:30 мск. «Пари НН» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари НН»

«Пари НН» находится на десятом месте после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

На этой неделе нижегородский клуб чаще всего упоминали в контексте возможного ухода Михаила Галактионова с поста главного тренера. Перспективного тренера хочет переманить к себе «Локомотив».

И эта суета наверняка отвлекает команду, которая и так не очень удачно играла в последнее время.

Календарь и таблица РПЛ

В прошлом туре «Пари НН» сыграл вничью с «Торпедо», а перед этим были домашние поражения от «Оренбурга» и «Спартака».

«Пари НН» одержал лишь одну победу в шести домашних матчах РПЛ.

«Зенит»

«Зенит» тем временем единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав в 12-ти матчах 30 очков.

В принципе, что тут говорить, все и так уже понятно, кто будет чемпионом. Разве что пока не очень понятно, как долго продержится интрига.

Но есть подозрение, что «Зенит» готов пожертвовать результатом в некоторых матчах, лишь бы только у зрителей оставался хоть какой-то интерес к турниру.

Например, в прошлом туре команда Сергея Семака сыграла вничью с «Факелом» — 1:1.

Все прогнозы на РПЛ

Правда, тут надо учитывать, что питерским бразильцам было сложно показать свою лучшую игру на ужасном воронежском газоне.

«Зенит» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате — девять побед и три ничьи. К слову, все ничьи — гостевые.

Прогноз и ставка

На «Пари НН» в этом матче можно поставить за 9.80, ничью букмекеры предлагают за 5.50, а победу «Зенита» — за 1.33.

«Зенит» еще ни разу не терял очки в двух матчах подряд. И вряд ли подобное произойдет.

После игры в Воронеже питерская команда получила необходимую дозу мотивации — в Нижнем Новгороде с настроем у действующего чемпиона точно не будет проблем.

Ставка — победа «Зенита» + тотал больше 2,5 за 1.92.