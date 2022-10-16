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    «Зенит» потеряет очки в Нижнем Новгороде?

    «Пари НН» — «Зенит». Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат России 16 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Зенит»
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    «Зенит» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате России
    «Зенит» сыграет на выезде против «Пари НН» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:30 мск. «Пари НН» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Октября 2022 года
    Пари НН
  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 16:30 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Пари НН»

    «Пари НН» находится на десятом месте после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрал 13 очков.

    На этой неделе нижегородский клуб чаще всего упоминали в контексте возможного ухода Михаила Галактионова с поста главного тренера. Перспективного тренера хочет переманить к себе «Локомотив».

    И эта суета наверняка отвлекает команду, которая и так не очень удачно играла в последнее время.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом туре «Пари НН» сыграл вничью с «Торпедо», а перед этим были домашние поражения от «Оренбурга» и «Спартака».

    «Пари НН» одержал лишь одну победу в шести домашних матчах РПЛ.

    «Зенит»

    «Зенит» тем временем единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав в 12-ти матчах 30 очков.

    В принципе, что тут говорить, все и так уже понятно, кто будет чемпионом. Разве что пока не очень понятно, как долго продержится интрига.

    Но есть подозрение, что «Зенит» готов пожертвовать результатом в некоторых матчах, лишь бы только у зрителей оставался хоть какой-то интерес к турниру.

    Например, в прошлом туре команда Сергея Семака сыграла вничью с «Факелом» — 1:1.

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    Правда, тут надо учитывать, что питерским бразильцам было сложно показать свою лучшую игру на ужасном воронежском газоне.

    «Зенит» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате — девять побед и три ничьи. К слову, все ничьи — гостевые.

    Прогноз и ставка

    На «Пари НН» в этом матче можно поставить за 9.80, ничью букмекеры предлагают за 5.50, а победу «Зенита» — за 1.33.

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    «Зенит» еще ни разу не терял очки в двух матчах подряд. И вряд ли подобное произойдет.

    После игры в Воронеже питерская команда получила необходимую дозу мотивации — в Нижнем Новгороде с настроем у действующего чемпиона точно не будет проблем.

    Ставка — победа «Зенита» + тотал больше 2,5 за 1.92.

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    «Пари НН» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.10.2022. Прогнозы на футбол. «Зенит» потеряет очки в Нижнем Новгороде?
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