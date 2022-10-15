Гончаренко: Знали, что «Ростов» умеет правильно зарабатывать пенальти. Не имею в виду ничего плохого

Главный тренер «Урала»прокомментировал победу над(1:2) в гостевом матче 13-го тура чемпионата России.

«Игра была очень плотная, агрессивная. Две команды четко понимали, что надо делать. Мы понимали, что нужно очень хорошо сыграть наверху и на подборах мяча. То же самое "Ростов", они понимали, как надо играть против нас.

Рад за ребят, потому что тот уровень ответственности, что есть на тренировках и в играх, не может не радовать. И то понимание, которое есть и в обороне, и в атаке, приносит удовлетворение на данном этапе.

Игра была ровная, мы играли достаточно качественно в защите. Мы знали о том, что "Ростов" умеет правильно зарабатывать пенальти. Ничего плохого я не имею в виду», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

«Ростов» пробил десять пенальти в текущем чемпионате России.