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    Гончаренко: Знали, что «Ростов» умеет правильно зарабатывать пенальти. Не имею в виду ничего плохого

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Ростовом» (1:2) в гостевом матче 13-го тура чемпионата России.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Игра была очень плотная, агрессивная. Две команды четко понимали, что надо делать. Мы понимали, что нужно очень хорошо сыграть наверху и на подборах мяча. То же самое "Ростов", они понимали, как надо играть против нас.

    Рад за ребят, потому что тот уровень ответственности, что есть на тренировках и в играх, не может не радовать. И то понимание, которое есть и в обороне, и в атаке, приносит удовлетворение на данном этапе.

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    • Игра была ровная, мы играли достаточно качественно в защите. Мы знали о том, что "Ростов" умеет правильно зарабатывать пенальти. Ничего плохого я не имею в виду», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

    «Ростов» пробил десять пенальти в текущем чемпионате России.

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