ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скрин из God of War Ragnarök:God of War Ragnarök: все, что известно об игре за несколько недель до релиза
  • 18:30
    • «Ахмат» вырвал победу у «Краснодара» на выезде
  • 18:36
    • Рублев вышел в финал турнира в Хихоне
  • 18:29
    • «Айнтрахт» разгромил «Байер», «Вердер» проиграл «Майнцу»
  • 18:20
    • «Динамо» и «Оренбург» назвали стартовые составы
  • 17:17
    • «Жирона» и «Кадис» сильнейшего не выявили
    Все новости спорта

    «Динамо» и «Оренбург» назвали стартовые составы

    «Динамо» — «Оренбург»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Оренбург
    «Динамо» примет «Оренбург» на «ВТБ Арене» в матче 13-го тура РПЛ, который стартует в 19:30 мск. Стали известны стартовые составы команд.

    Федор Смолов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов

    «Динамо»
    • Основа: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов, Тюкавин.
    • Запасные: Лещук, Купцов, Осокин, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Сулаквелидзе, Грулев, Гладышев.

    «Оренбург»
    • Основа: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.
    • Запасные: Гошев, Малых, Полуяхтов, Хотулев, Павловец, Стаматов, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Марин, Воробьев.

    В прогнозе от LiveSport.Ru можно узнать варианты ставок на этот поединок.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Миранчук заставит «Ювентус» уволить Аллегри?
  • «Торино» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Тоттенхэм» продлит домашнюю серию побед в АПЛ?
  • «Тоттенхэм» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • В Бильбао будет суховато
  • «Атлетик» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.77
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Уайлдер — Хелениус
  • Бокс
  • Завтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Питтсбург — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры