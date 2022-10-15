«Динамо» — «Оренбург»: прогноз, составы, коэффициенты

Федор Смолов Фото: globallookpress.com
«Динамо»
- Основа: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамале, Смолов, Тюкавин.
- Запасные: Лещук, Купцов, Осокин, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Сулаквелидзе, Грулев, Гладышев.
«Оренбург»
- Основа: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.
- Запасные: Гошев, Малых, Полуяхтов, Хотулев, Павловец, Стаматов, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Марин, Воробьев.
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