В субботу, 15 октября, пройдет матч 13-го тура РПЛ между «Динамо» и «Оренбургом». Матч на «ВТБ Арене» начнется в 19:30 (мск). «Динамо» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

В конце сентября динамовцы на выезде проиграли «Сочи» (1:2) в РПЛ, а в Кубке России дома одолели «Ахмат» (2:1).

Затем подопечные Славиши Йокановича дома проиграли «Зениту» (0:2) в чемпионате России, а в Кубке проиграли по пенальти «Оренбургу» на выезде — 2:2 (3:4).

В последних матчах чемпионата России «Динамо» уступило «Ахмату» (1:2) в Грозном и поделило очки с ЦСКА на выезде — 1:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 17 очками после 12 туров «Динамо» идет на 8-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 18-14, 5 голов у Смолова.

«Оренбург»

В сентябре в Кубке России «газовики» на выезде уступили «Ростову» (1:3), после чего в РПЛ победили в гостях «Пари НН» — 2:0.

Затем, в последнем матче в рамках Кубка оренбуржцы проигрывали «Динамо» до 80-й минуты со счетом 0:2, чтобы в итоге сравнять счет и победить по пенальти — 2:2 (4:3).

А в последних турах чемпионата России команда Марцелла Лички дома разгромила «Сочи» (4:1) и победила «Ахмат» (2:1).

Календарь и таблица РПЛ

С 18 очками после 12 туров и разницей мячей 20-28 «Оренбург» идет на 7-м месте. Владимир Сычевой забил 7 голов. Не сыграет Воробьев.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Оренбурга» — 4.00.

В последних пяти очных встречах «Оренбург» одержал четыре победы над «Динамо» (одну — по пенальти и лишь раз проиграл.

Команда Лички набрала неплохой ход и может отобрать очки у «Динамо». Прогноз: «Оренбург» не проиграет верховой матч .