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    Поквитается ли «Динамо» с оренбуржцами за кубковое фиаско?

    «Динамо» — «Оренбург». Ставка (к. 1.89) и прогноз на РПЛ 15 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Оренбург»
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    «Динамо» — «Оренбург»
    В субботу, 15 октября, пройдет матч 13-го тура РПЛ между «Динамо» и «Оренбургом». Матч на «ВТБ Арене» начнется в 19:30 (мск). «Динамо» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Октября 2022 года
    Динамо
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    «Динамо»

    В конце сентября динамовцы на выезде проиграли «Сочи» (1:2) в РПЛ, а в Кубке России дома одолели «Ахмат» (2:1).

    Затем подопечные Славиши Йокановича дома проиграли «Зениту» (0:2) в чемпионате России, а в Кубке проиграли по пенальти «Оренбургу» на выезде — 2:2 (3:4).

    В последних матчах чемпионата России «Динамо» уступило «Ахмату» (1:2) в Грозном и поделило очки с ЦСКА на выезде — 1:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 17 очками после 12 туров «Динамо» идет на 8-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 18-14, 5 голов у Смолова.

    «Оренбург»

    В сентябре в Кубке России «газовики» на выезде уступили «Ростову» (1:3), после чего в РПЛ победили в гостях «Пари НН» — 2:0.

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    • Затем, в последнем матче в рамках Кубка оренбуржцы проигрывали «Динамо» до 80-й минуты со счетом 0:2, чтобы в итоге сравнять счет и победить по пенальти — 2:2 (4:3).

    А в последних турах чемпионата России команда Марцелла Лички дома разгромила «Сочи» (4:1) и победила «Ахмат» (2:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 18 очками после 12 туров и разницей мячей 20-28 «Оренбург» идет на 7-м месте. Владимир Сычевой забил 7 голов. Не сыграет Воробьев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Оренбурга» — 4.00.

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    В последних пяти очных встречах «Оренбург» одержал четыре победы над «Динамо» (одну — по пенальти и лишь раз проиграл.

    Команда Лички набрала неплохой ход и может отобрать очки у «Динамо». Прогноз: «Оренбург» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.69 и ТБ 2,5 за 1.74.

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    «Динамо» — «Оренбург»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 15.10.2022. Прогнозы на футбол. Поквитается ли «Динамо» с оренбуржцами за кубковое фиаско?
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