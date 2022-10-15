«Динамо»
В конце сентября динамовцы на выезде проиграли «Сочи» (1:2) в РПЛ, а в Кубке России дома одолели «Ахмат» (2:1).
Затем подопечные Славиши Йокановича дома проиграли «Зениту» (0:2) в чемпионате России, а в Кубке проиграли по пенальти «Оренбургу» на выезде — 2:2 (3:4).
В последних матчах чемпионата России «Динамо» уступило «Ахмату» (1:2) в Грозном и поделило очки с ЦСКА на выезде — 1:1.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
С 17 очками после 12 туров «Динамо» идет на 8-м месте в таблице РПЛ, разница мячей 18-14, 5 голов у Смолова.
«Оренбург»
В сентябре в Кубке России «газовики» на выезде уступили «Ростову» (1:3), после чего в РПЛ победили в гостях «Пари НН» — 2:0.
Затем, в последнем матче в рамках Кубка оренбуржцы проигрывали «Динамо» до 80-й минуты со счетом 0:2, чтобы в итоге сравнять счет и победить по пенальти — 2:2 (4:3).
А в последних турах чемпионата России команда Марцелла Лички дома разгромила «Сочи» (4:1) и победила «Ахмат» (2:1).
С 18 очками после 12 туров и разницей мячей 20-28 «Оренбург» идет на 7-м месте. Владимир Сычевой забил 7 голов. Не сыграет Воробьев.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.89, на ничью в основное время — 3.85, а на победу «Оренбурга» — 4.00.
В последних пяти очных встречах «Оренбург» одержал четыре победы над «Динамо» (одну — по пенальти и лишь раз проиграл.
Команда Лички набрала неплохой ход и может отобрать очки у «Динамо». Прогноз:
Интересны варианты ставок