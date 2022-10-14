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    Моуринью остался недоволен форвардами своей команды

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал игру форвардов против «Бетиса» (1:1).

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Это была катастрофа, они были ужасны, просто кошмарны в первом тайме. Они не делали того, о чем я их просил. В перерыве они вышли из раздевалки с красными ушами — так я на них кричал. Во втором тайме ситуация улучшилась, и дело не только в голе, а еще и в том, как они взаимодействовали.

    В этом матче мы играли под большим давлением. Для нас это была встреча уровня плей-офф, а не группового этапа. Проиграв, мы бы вылетели.

    У нас много травм, дисквалификации, усталость, мы играли против более свежей команды, поменявшей шесть игроков по сравнению с прошлым матчем. Но благодаря силе воли мы повысили уровень игры во втором тайме и набрали жизненно важное очко.

    Впереди еще две игры. Не победим в них — мы вылетели. И это хорошо, ведь наша судьба в наших же руках, а не в чьих-то еще», — сказал Моуринью Sky Sport Italia.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    «Рома» занимает третье место в группе С, имея 4 очка. «Бетис» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. На втором месте идет «Лудогорец» (7 очков).

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