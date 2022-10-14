Моуринью остался недоволен форвардами своей команды

Главный тренер «Ромы»раскритиковал игру форвардов против «Бетиса» (1:1).

«Это была катастрофа, они были ужасны, просто кошмарны в первом тайме. Они не делали того, о чем я их просил. В перерыве они вышли из раздевалки с красными ушами — так я на них кричал. Во втором тайме ситуация улучшилась, и дело не только в голе, а еще и в том, как они взаимодействовали.

В этом матче мы играли под большим давлением. Для нас это была встреча уровня плей-офф, а не группового этапа. Проиграв, мы бы вылетели.

У нас много травм, дисквалификации, усталость, мы играли против более свежей команды, поменявшей шесть игроков по сравнению с прошлым матчем. Но благодаря силе воли мы повысили уровень игры во втором тайме и набрали жизненно важное очко.

Впереди еще две игры. Не победим в них — мы вылетели. И это хорошо, ведь наша судьба в наших же руках, а не в чьих-то еще», — сказал Моуринью Sky Sport Italia.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Рома» занимает третье место в группе С, имея 4 очка. «Бетис» досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. На втором месте идет «Лудогорец» (7 очков).