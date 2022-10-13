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    «Фиорентина» разгромила «Хартс», «Башакшехир» выиграл у РФШ

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    Состоялись матчи 4-го тура групповой стадии Лиги конференций.

    Игроки «Фиорентины»
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    Игроки «Фиорентины»

    «Фиорентина» дома разгромила «Хартс» со счетом 5:1. В составе победителей гол+пас сделал Кристиано Бираги, одним мячом отметился Лука Йович, две голевые передачи у Кристиана Куаме и дубль сделал Николас Гонсалес.

    В другом матче группы А «Башакшехир» со счетом 3:0 выиграл у РФШ.

    Группа А
    • Башакшехир — 10
    • Фиорентина — 7
    • Хартс — 3
    • РФШ — 2

    В матче группы H «Базель» сыграл вничью со «Слованом» со счетом 3:3. Клуб из Швейцарии лидирует в группе с 7 очками на счету.

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