«Фиорентина» разгромила «Хартс», «Башакшехир» выиграл у РФШ

Состоялись матчи 4-го тура групповой стадии Лиги конференций.

«Фиорентина» дома разгромила «Хартс» со счетом 5:1. В составе победителей гол+пас сделал Кристиано Бираги, одним мячом отметился Лука Йович, две голевые передачи у Кристиана Куаме и дубль сделал Николас Гонсалес.

В другом матче группы А «Башакшехир» со счетом 3:0 выиграл у РФШ.

Группа А Башакшехир — 10

Фиорентина — 7

Хартс — 3

РФШ — 2

В матче группы H «Базель» сыграл вничью со «Слованом» со счетом 3:3. Клуб из Швейцарии лидирует в группе с 7 очками на счету.