«Фиорентина» разгромила «Хартс», «Башакшехир» выиграл у РФШ

Игроки «Фиорентины» Фото: globallookpress.com
«Фиорентина» дома разгромила «Хартс» со счетом 5:1. В составе победителей гол+пас сделал Кристиано Бираги, одним мячом отметился Лука Йович, две голевые передачи у Кристиана Куаме и дубль сделал Николас Гонсалес.
В другом матче группы А «Башакшехир» со счетом 3:0 выиграл у РФШ.
Группа А
- Башакшехир — 10
- Фиорентина — 7
- Хартс — 3
- РФШ — 2
В матче группы H «Базель» сыграл вничью со «Слованом» со счетом 3:3. Клуб из Швейцарии лидирует в группе с 7 очками на счету.