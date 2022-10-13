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    «Бетис» и «Рома» обменялись голами в матче Лиги Европы

    «Бетис» — «Рома»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Бетис» на своем поле сыграл вничью с римской «Ромой» — 1:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 34-й минуте открыли хозяева. Дальний удар Серхио Каналеса, рикошет от защитника, и мяч вошел в левый угол ворот Патрисиу.

    А на 56-й минуте Андреа Белотти переправил мяч в пустой створ после прострела справа от Камара, сравняв счет.

    «Бетис» набрал 10 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая «Рому» на 6 очков. «Лудогорец» и ХИК сыграют сегодня позже.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В матче группы F голландский «Фейеноорд» на своем поле сыграл вничью с датским «Мидтьюлландом» — 2:2.

    За гостей отличились Эмилиано Мартинес (16-я минута) и Эрик Святченко (59). Голы хозяев забили Квинтен Тимбер (32) и Давид Ганцко (48).

    «Фейенорд» возглавляет группу, «Мидтьюлланд» идет вторым — у команд по 5 очков. «Лацио» и «Штурм» свой матч еще не провели.

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