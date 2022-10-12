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    «Рейнджерс» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и «Ливерпулем»

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    Мохаммед Салах
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    Мохаммед Салах
    Добро пожаловать на стадион «Айброкс» в Глазго, где в гости к «Рейнджерс» приедет «Ливерпуль». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Рейнджерс»

    Шотландский клуб замыкает группу А, проиграв все три матча. Неделю назад подопечные Джованни ван Бронкхорста в первой встрече против «Ливерпуля» уступили на «Энфилде» со счетом 0:2. Пропустив в каждом из таймов от Александра-Арнольда и Салаха (с пенальти) «Рейнджерс» усложнил себе положение за выход из группы. Теперь любая потеря очков шотландцами лишит коллектив Джованни ван Бронкхорста возможности выйти в плей-офф. Напомним, что ранее «Рейнджерс» уступил на выезде «Аяксу» (0-4) и проиграл дома «Наполи» (0-3).

    В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» идет вторым, набрав 22 очка после 9-ти туров. От лидирующего «Селтика» команда из Глазго отстает на два балла. В предыдущем туре подопечные Джованни ван Бронкхорста одержали третью победу подряд, крупно обыграв дома «Сент-Миррен» (4-0).

    «Ливерпуль»

    «Мерсисайдцы» после домашней победы в предыдущем туре над «Рейнджерс» (2:0) занимают второе место в турнирной таблице группы А с шестью очками. Подопечные Юргена Клоппа второй раз подряд на «Энфилде» зарабатывают три очка — ранее футболисты «красных» вырвали победу «Аякса». Единственное поражение в группе «мерсисайдцы» потерпели в стартовом туре, когда на выезде крупно уступили «Наполи» (1-4).

    В чемпионате Англии «Ливерпуль» идет 10-м, набрав 10 очков после 8-ми матчей. «Мерсисайдцы» не знают побед на протяжении трех туров подряд, а в предыдущем матче в голевой встрече уступили на выезде «Арсеналу» (2-3), который вернулся на вершину турнирной таблицы. В составе «красных» голами отличились Нуньес и Фирмино, у «канониров» дубль на счету Сака и еще один мяч записал в свой актив Мартинелли.

    Личные встречи

    Неделю назад команды провели второй очный матч в личном противостоянии, где сильнее оказались «мерсисайдцы» (2-0). Впервые «Рейнджерс» и «Ливерпуль» встретились между собой в товарищеской игре в октябре 2011 года. В том матче шотландцы переиграли соперника с минимальным счетом (1-0).

    Прямая речь

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

    — «Рейнджерс» полны решимости набрать очки. Первый матч они сыграли в пять защитников, но завтра на своём стадионе будут больше атаковать. Посмотрим, какую схему они выберут в этот раз. У них будет потрясающая атмосфера на «Айброкс». Я никогда там не был и хочу ощутить это. Мы часто говорим про атмосферу «Энфилда», но не будем забывать, как встречают Лигу чемпионов на других стадионах. Будет непростой матч. Спаренные матчи против одного соперника в середине группового этапа Лиги чемпионов часто сильно отличаются друг от друга.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рейнджерс» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.00.

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