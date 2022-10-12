Кроос: «Шахтер» многое извлек для себя из первого матча

Полузащитникпрокомментировал ничью с(1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Своим навесом на Рюдигера, забившего гол в компенсированное время, немецкий хавбек вывел мадридцев в 1/8 финала и продлил их беспроигрышную серию.

«Донецкий "Шахтер" многое извлек для себя из первого матча, благодаря чему усложнил нам задачу. У нас было меньше свободного пространства, чем неделю назад.

К тому же мы очень плохо возобновили игру после перерыва, и все стало совсем сложно. Но, считаю, мы как всегда боролись до самого конца. Мы заслужили ничью.

Я сказал Антонио идти вперед, так как голевые моменты мы создавали с большим трудом. Оставалось всего несколько минут, и нужно было попробовать все возможное.

Рюдигер в штрафной очень силен и, конечно же, помог нам. Что касается его травмы, хотелось бы видеть его в лучшем состоянии. Много крови — это выглядело чересчур впечатляюще», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.