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    Кроос: «Шахтер» многое извлек для себя из первого матча

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    Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал ничью с «Шахтером» (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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    Своим навесом на Рюдигера, забившего гол в компенсированное время, немецкий хавбек вывел мадридцев в 1/8 финала и продлил их беспроигрышную серию.

    «Донецкий "Шахтер" многое извлек для себя из первого матча, благодаря чему усложнил нам задачу. У нас было меньше свободного пространства, чем неделю назад.

    К тому же мы очень плохо возобновили игру после перерыва, и все стало совсем сложно. Но, считаю, мы как всегда боролись до самого конца. Мы заслужили ничью.

    Я сказал Антонио идти вперед, так как голевые моменты мы создавали с большим трудом. Оставалось всего несколько минут, и нужно было попробовать все возможное.

    Рюдигер в штрафной очень силен и, конечно же, помог нам. Что касается его травмы, хотелось бы видеть его в лучшем состоянии. Много крови — это выглядело чересчур впечатляюще», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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