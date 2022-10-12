Тренер «Бенфики» считает ничью с «ПСЖ» справедливым результатом

Роджер Шмидт Фото: globallookpress.com
«Я горжусь игроками. Мы никогда не сдаемся, всегда верим в себя, и мы смогли уйти от гола, поэтому я очень горжусь этим. Сыграв два таких матча против "Парижа" — это многое говорит о моей команде.
Ни у одной из команд не было много моментов, потому что обе команды очень хорошо оборонялись. Возможно, мы могли создать больше, но ничья — это справедливый результат», — цитирует Шмидта пресс-служба УЕФА.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают первое и второе места в группе H соответственно.