Тренер «Бенфики» считает ничью с «ПСЖ» справедливым результатом

Главный тренер «Бенфики»высказался о ничьей 1:1 в Париже с «ПСЖ» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я горжусь игроками. Мы никогда не сдаемся, всегда верим в себя, и мы смогли уйти от гола, поэтому я очень горжусь этим. Сыграв два таких матча против "Парижа" — это многое говорит о моей команде.

Ни у одной из команд не было много моментов, потому что обе команды очень хорошо оборонялись. Возможно, мы могли создать больше, но ничья — это справедливый результат», — цитирует Шмидта пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После четырех туров у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков. Они занимают первое и второе места в группе H соответственно.