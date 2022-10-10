Хави: «Барселоне» нужно прибавлять

«Нужно прибавлять. Сегодня мы должны быть самокритичными. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении. Матч можно было завершить, если бы мы забили второй гол и сделали счет 2:0.
Во втором тайме нам было непросто. Перестал работать высокий прессинг. Возможно, из-за усталости и переутомления.
Соперник начал играть сильнее, и у них было три реальных голевых момента в последние 10 минут.
Это победа, но еще многое предстоит улучшить. Первые полчаса матча мы играли хорошо», — сказал главный тренер «Барселоны» Marca.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» продолжает лидировать в таблице Примеры с 22 очками. «Сельта» имеет 10 очков и занимает 11-ю позицию.