Хави: «Барселоне» нужно прибавлять

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над «Сельтой» (1:0) в матче 8-го тура Ла Лиги.

«Нужно прибавлять. Сегодня мы должны быть самокритичными. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении. Матч можно было завершить, если бы мы забили второй гол и сделали счет 2:0.

Во втором тайме нам было непросто. Перестал работать высокий прессинг. Возможно, из-за усталости и переутомления.

Соперник начал играть сильнее, и у них было три реальных голевых момента в последние 10 минут.

Это победа, но еще многое предстоит улучшить. Первые полчаса матча мы играли хорошо», — сказал главный тренер «Барселоны» Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» продолжает лидировать в таблице Примеры с 22 очками. «Сельта» имеет 10 очков и занимает 11-ю позицию.