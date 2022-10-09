«Боруссия» М — «Кельн»: счет

В 9-м туре немецкой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» принимала «Кельн». Матч закончился со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Дубль у «Боруссии» сделал Рами Бенсебаини. По голу забили Ларс Штиндль, Маркус Тюрам и Марвин Фридрих.

У «козлов» голами отметились Флориан Каинц и Денис Хусейнбазич. Автором первого гола еще до перерыва получил красную карточку.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия М — Кёльн 5:2 Голы: 1:0 Марвин Фридрих (27'), 1:1 Флориан Кайнц (пенальти) (31'), 2:1 Рами Бенсебаини (пенальти) (45 + 2'), 3:1 Ларс Штиндль (47'), 4:1 Рами Бенсебаини (76'), 4:2 Denis Huseinbasic (83'), 5:2 Марку Тюрам (90 + 1') Боруссия М: Ян Зоммер, Joe Scally (Штефан Ляйнер, 83'), Марвин Фридрих, Нико Эльведи, Рами Бенсебаини (Лука Нец, 83'), Юлиан Вайгль, Куадио Коне, Йонас Хофман (Патрик Херрман, 83'), Кристоф Крамер (Yvandro Borges Sanches, 78'), Ларс Штиндль (Алассан Плеа, 52'), Марку Тюрам Кёльн: Линтон Майна (Марк Ут, 75'), Штеффен Тиггес (Florian Dietz, 60'), Флориан Кайнц, Ондрей Дуда (Саркис Адамян, 60'), Деян Любичич (Кингсли Шиндлер, 40'), Эйе Скири, Йонас Хектор, Timo Hubers, Лука Килиан, Бенно Шмиц (Denis Huseinbasic, 60'), Марвин Швебе Предупреждения: Ларс Штиндль (7'), Флориан Кайнц (11'), Рами Бенсебаини (38'), Флориан Кайнц (45 + 1'), Эйе Скири (63')

После этого «Боруссия» имеет 15 очков и замыкает топ-6 Бундеслиги. «Кельн» находится на 13-й позиции с 13 очками.