Семак: Тяжелый матч на тяжелом поле

Главный тренер «Зенита»прокомментировал ничью с «Факелом» (1:1) в матч 12-го тура РПЛ.

«Тяжелый матч на тяжелом поле, но с точки зрения игры претензий к футболистам нет, за исключением стандартных положений, где мы сыграли не так внимательно, как нам хотелось бы. В остальном — то преимущество, которым владели, моменты, которые создавали, конечно, нужно забивать и реализовывать. Очень хорошие моменты были и у Малкома, и в целом было достаточно моментов, несмотря на то, что на таком поле их было сложно создавать.

Тем не менее, создавали, играли, контролировали мяч. С точки зрения игры — она была неплохая, с точки зрения результата — могло быть и лучше. Для нас нет никакого результата, который бы нас устраивал, кроме победы. Будем готовиться к следующему матчу», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».