Консейсау: В перерыве «Порту» кое-что поменял, и это помогло

Главный тренер «Порту»прокомментировал победу над «Байером» (2:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Первый гол был просто шикарным. Забивать красивые мячи в Лиге чемпионов очень непросто. В первом тайме мы слишком многое позволили сопернику. В перерыве мы кое-что поменяли, и это помогло.

Во второй половине мы уже полностью владели инициативой и смогли забить два гола», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Порту» занимает второе место в группе D, набрав три очка. «Байер» с тремя очками располагается на третьей строчке.