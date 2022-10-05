Консейсау: В перерыве «Порту» кое-что поменял, и это помогло

Сержиу Консейсау Фото: globallookpress.com
«Первый гол был просто шикарным. Забивать красивые мячи в Лиге чемпионов очень непросто. В первом тайме мы слишком многое позволили сопернику. В перерыве мы кое-что поменяли, и это помогло.
Во второй половине мы уже полностью владели инициативой и смогли забить два гола», — цитирует наставника официальный сайт УЕФА.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Порту» занимает второе место в группе D, набрав три очка. «Байер» с тремя очками располагается на третьей строчке.