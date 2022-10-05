«Бенфика» — ПСЖ: счет матча 1:1, обзор голов

Счет в матче на 22-й минуте открыли парижане. Мбаппе убрал под себя защитника «Бенфики» и отдал передачу на Неймара. Тот в касание переправил на Лионеля Месси, который снял паутинку с левой девятки.
На 41-й минуте счет сравнялся. После подачи с левого фланга от полузащитника «Бенфики» Зидана Энцо защитник парижан Данилу Перейра срезал мяч в ворота собственной команды кивком головы.
Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Бенфика — ПСЖ 1:1
Голы: 0:1 Лионель Месси (22'), 1:1 Перейра Данилу (автогол) (41') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Александр Хартманн Бах, Antonio Silva, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо, Флорентину Луиш, Enzo Jeremias Fernandez (Фредрик Аурснес, 78'), Давид Нерес (Родриго де Пиньо, 90'), Рафаэл Силва, Жоау Мариу, Гонсалу Рамуш (Юлиан Дракслер, 78') ПСЖ: Килиан Мбаппе, Неймар, Лионель Месси (Пабло Сарабия, 81'), Нуну Мендеш (Хуан Бернат, 67'), Марко Верратти, Витор Феррейра (Фабиан, 87'), Ашраф Хакими, Перейра Данилу, Маркос Маркиньос, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма Предупреждения: Enzo Jeremias Fernandez (45 + 1'), Гонсалу Рамуш (70'), Фабиан (90 + 3'), Неймар (90 + 3'), Марко Верратти (90 + 4')