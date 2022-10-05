«Бенфика» — ПСЖ: счет матча 1:1, обзор голов

Лиссабонскаяна своем поле сыграла вничью с(1:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче на 22-й минуте открыли парижане. Мбаппе убрал под себя защитника «Бенфики» и отдал передачу на Неймара. Тот в касание переправил на Лионеля Месси, который снял паутинку с левой девятки.

На 41-й минуте счет сравнялся. После подачи с левого фланга от полузащитника «Бенфики» Зидана Энцо защитник парижан Данилу Перейра срезал мяч в ворота собственной команды кивком головы.