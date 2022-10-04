«Интер» минимально обыграл «Барселону» в 3-м туре ЛЧ

на своем поле сыграл противв рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче был забит на 47-й минуте первого тайма. Федерико Димарко сделал голевой пас и Хакан Чалханоглу с угла штрафной нанес удар в левый нижний угол ворот принеся победу свое команде — 1:0.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Интер — Барселона 1:0 Гол: 1:0 Хакан Чалханоглу (45 + 2') Интер: Андре Онана, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей (Франческо Ачерби, 77'), Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 77'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 85'), Генрих Мхитарян, Федерико Димарко (Робин Гозенс, 77'), Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (Эдин Джеко, 56') Барселона: Рафаэл Диас (Ансумане Фати, 63'), Роберт Левандовски, Усман Дембеле, Педри, Серхио Бускетс, Gavi, Маркос Алонсо (Alejandro Balde, 63'), Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен (Жерар Пике, 58'), Серхи Роберто, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Николо Барелла (23'), Серхио Бускетс (60'), Xavi Hernandez (68'), Хакан Чалханоглу (70'), Лаутаро Мартинес (76'), Пабло Гавира (76'), Simone Inzaghi (80'), Алессандро Бастони (88')

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице группы С набрав 6 очков, а «Барселона» располагается на 3-м месте.