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    Аллегри: «Ювентус» еще может догнать лидеров Серии А

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимиллиано Аллегри подвел итоги матча с «Болоньей» (3:0) в Серии А.

    Массимиллиано Аллегри
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    Массимиллиано Аллегри

    «Мне понравился настрой и сплоченность команды, за исключением того, что в конце первого тайма мы несколько раз допустили ошибки. В таких ситуациях надо было сбавить темп и больше держать мяч.

    Мы не побеждали в течение месяца, поэтому было приятно иметь четкую и убедительную победу. Теперь нам нужно вести себя сдержанно, помнить, что мы еще далеко, и, прежде всего, нам нужно вернуть выступление в Лиге чемпионов в нужное русло.

    Мы не выигрывали целый месяц и почти не могли в это поверить, когда вернулись в раздевалку. Нам нужно делать это шаг за шагом, и, надеюсь, мы сможем сократить разрыв. Мы сократили его в прошлом сезоне, мы сможем сделать это снова. Это должен быть один маленький шаг за раз, мы не можем компенсировать эту разницу в один момент», — приводит слова Аллегри DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» одержал первую победу в последних четырех матчах серии А. Команда набрала 13 очков и поднялась на седьмое место в таблице. «Болонья» осталась на 17-м месте, имея в активе 6 очков.

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