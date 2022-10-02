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    Булыкин: «Локо» летит к стыковым матчам, что очень печально

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    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о поражении «железнодорожников» в матче против «Урала» (2:4) в 11-м туре РПЛ.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Все после победы над "Химками" в Кубке России ожидали от "Локомотива" хорошей игры, хорошего настроения, победы и исправления положения в чемпионате. Но получилось все наоборот.

    В матче с "Уралом" мог быть вообще разгром 0:4. Конечно, где-то что-то спутала и красная карточка, но так или иначе "Локо" летит к стыковым матчам, что очень печально», — цитирует Булыкина Rusfootball.info.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд и занимает 12-е место в РПЛ (9 очков). «Урал» набрал 7 очков, но остается на 15-й строчке

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