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    Президент «Урала»: Могли и 8 голов «Локомотиву»забить, но так получилось

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    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру команды в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (4:2).

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Играли здорово! Могли и 8 забить, но так получилось.

    Расстроились ли, что в концовке пропустили два гола? Больше Илья (Помазун) расстроился, для меня самое главное было взять очки в этой игре. Нам очень были нужны 3 очка.

    Работа Гончаренко? Я не сторонник Федуна в этом плане, когда он сказал, что заслуга тренера 10%. Виктор Михайлович сыграл большую роль: стали играть по-другому, изменился тренировочный процесс, он очень много сделал.

    Самый слабый "Локомотив" который видели? Ну почему слабый? Надо быть внутри, чтобы это понять. Понятна ли мне логика руководства? Я коллег не обсуждаю, это их личное дело.

    Какие сегодня будут премиальные? Пятерные! Нет, конечно! У нас премиальные какие есть, такие есть», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    «Урал» занимает 15-е место в РПЛ, команда набрала 7 очков, «Локомотив» с 9 очками идет на 12-й позиции.

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