Президент «Урала»: Могли и 8 голов «Локомотиву»забить, но так получилось

Президентоценил игру команды в матче 11-го тура РПЛ против(4:2).

«Играли здорово! Могли и 8 забить, но так получилось.

Расстроились ли, что в концовке пропустили два гола? Больше Илья (Помазун) расстроился, для меня самое главное было взять очки в этой игре. Нам очень были нужны 3 очка.

Работа Гончаренко? Я не сторонник Федуна в этом плане, когда он сказал, что заслуга тренера 10%. Виктор Михайлович сыграл большую роль: стали играть по-другому, изменился тренировочный процесс, он очень много сделал.

Самый слабый "Локомотив" который видели? Ну почему слабый? Надо быть внутри, чтобы это понять. Понятна ли мне логика руководства? Я коллег не обсуждаю, это их личное дело.

Какие сегодня будут премиальные? Пятерные! Нет, конечно! У нас премиальные какие есть, такие есть», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

«Урал» занимает 15-е место в РПЛ, команда набрала 7 очков, «Локомотив» с 9 очками идет на 12-й позиции.