Карпин — лучший тренер сентября в РПЛ

изпризнан лучшим тренером сентября в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

Карпин выиграл во всех трех голосованиях — с большим отрывом у болельщиков и немного опередив Сергея Семака по мнению экспертов.

«Ростов» не потерял ни одного очка в сентябре, выиграв у «Спартака» (4:2), «Торпедо» (1:0) и «Крыльев Советов» (2:0).

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Александр Сторожук («Краснодар»), Михаил Галактионов («Пари НН») и Дмитрий Пятибратов («Факел»).

Напомним, лучшим игроком сентября в РПЛ стал нападающий «Спартака» Александр Соболев.