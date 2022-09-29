Нагельсманн: Хочу выиграть с «Баварией» Бундеслигу и пройти далеко в Кубке Германии и Лиге Чемпионов

Главный тренерзаявил о целях мюнхенского клуба на сезон.

«Хочу выиграть с "Баварией" Бундеслигу и пройти далеко в Кубке Германии и Лиге Чемпионов.

Является ли "Унион" претендентом на победу в бундеслиге? Не могу думать о других клубах. Я рад за Фишера, потому что он хороший парень, а "Унион" — хороший клуб.

Тем не менее, конечно, мы хотим финишировать выше них», — приводит слова 35-летнего немецкого специалиста Bayern & Germany.

После 7 туров бундеслиги «Бавария» набрала 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Униона» на 5 баллов.

В Лиге чемпионов мюнхенский клуб с 6 баллами возглавляет группу C.