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    Нагельсманн: Хочу выиграть с «Баварией» Бундеслигу и пройти далеко в Кубке Германии и Лиге Чемпионов

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил о целях мюнхенского клуба на сезон.

    Юлиан Нагельсманн
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    Юлиан Нагельсманн

    «Хочу выиграть с "Баварией" Бундеслигу и пройти далеко в Кубке Германии и Лиге Чемпионов.

    Является ли "Унион" претендентом на победу в бундеслиге? Не могу думать о других клубах. Я рад за Фишера, потому что он хороший парень, а "Унион" — хороший клуб.

    Тем не менее, конечно, мы хотим финишировать выше них», — приводит слова 35-летнего немецкого специалиста Bayern & Germany.

    После 7 туров бундеслиги «Бавария» набрала 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Униона» на 5 баллов.

    В Лиге чемпионов мюнхенский клуб с 6 баллами возглавляет группу C.

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