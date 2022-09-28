Педриньо: Может, я как-то вошел в историю «Локомотива»

Нападающийподелился впечатлениями после того, как сделал покер в матче Кубка России против(5:0).

Последний покер в Кубке России сделал Константин Парамонов, который отличился четыре раза в одном матче за «Амкар» в 1996 году.

В 2004 году Александр Кержаков забил 5 голов за «Зенит» в матче 1/16 финала турнира с «Иртышом» (7:1).

«В 2020 году у меня был хет-трик. 4 гола забил впервые в карьере. Очень рад этому. Слава богу, что это получилось.

Я знаю, что в истории "Локомотива" был игрок, который забил 4 мяча в одном матче. Но это было давно. Может, я как-то вошел в историю. Благодарен богу за это.

У нас была серия негативных результатов. Но мы не опускали голову, продолжали работать. Команда заслужила победу сегодня.

Главный тренер очень квалифицировано работает с нами. Его подсказки помогают нам. Как команда мы пытались воплотить все максимально в игру.

У нас очень хороший подбор игроков. Мы заслужили эту победу. Главное, продолжать это делать», — подчеркнул Педриньо «Спорт-Экспрессу».