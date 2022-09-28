Фернандеш: Не надо устраивать вокруг Роналду мыльную оперу

Полузащитник сборной Португалиивысказался о реакциипосле поражения от Испании (0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

После матча Роналду выбросил капитанскую повязку, тем самым показав свое разочарование результатом. Португальцы заняли второе место в группе и не смогли выйти в плей-офф Лиги наций. Вместе с Испанией в «Финал четырех» попали сборные Италии, Хорватии и Нидерландов.

«У Криштиану все хорошо, у него есть амбиции помочь национальной сборной, как и всегда. Он здесь, чтобы помочь, и он будет продолжать помогать.

Криштиану — нападающий, он хочет забивать голы, разочарование — это нормально.

Мы все были очень расстроены, не надо устраивать мыльную оперу вокруг Криштиану. Когда он начнет забивать, у него будет больше спокойствия. Не стоит забывать, что он лучший бомбардир.

Это поражение имеет значение, потому что мы хотели быть в финальной стадии этого турнира. Нашей целью была победа в Лиге наций. Вратарь сборной Испании провел отличную игру», — приводит слова Фернандеша A Bola.