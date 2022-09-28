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    Фернандеш: Не надо устраивать вокруг Роналду мыльную оперу

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    Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о реакции Криштиану Роналду после поражения от Испании (0:1) в заключительном туре группового этапа Лиги наций.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    После матча Роналду выбросил капитанскую повязку, тем самым показав свое разочарование результатом. Португальцы заняли второе место в группе и не смогли выйти в плей-офф Лиги наций. Вместе с Испанией в «Финал четырех» попали сборные Италии, Хорватии и Нидерландов.

    «У Криштиану все хорошо, у него есть амбиции помочь национальной сборной, как и всегда. Он здесь, чтобы помочь, и он будет продолжать помогать.

    Криштиану — нападающий, он хочет забивать голы, разочарование — это нормально.

    Мы все были очень расстроены, не надо устраивать мыльную оперу вокруг Криштиану. Когда он начнет забивать, у него будет больше спокойствия. Не стоит забывать, что он лучший бомбардир.

    Это поражение имеет значение, потому что мы хотели быть в финальной стадии этого турнира. Нашей целью была победа в Лиге наций. Вратарь сборной Испании провел отличную игру», — приводит слова Фернандеша A Bola.

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